РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 сен. В отделениях пульмонологии №№1 и 2 Мытищинской городской клинической больницы находятся 117 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В реанимации находятся 14 человек, на ИВЛ - 14, на кислороде - 71. Поступило за сутки 10 пациентов, выписано 22.

С начала пандемии в Мытищинской ГКБ от коронавируса вылечили 25 545 пациентов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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