РИАМО - 28 сен. По программе социальной газификации более 3 тыс. домовладений в Подмосковье подключили к газу, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Вот буквально 15 минут назад мы подписали акт о газификации 270-го населенного пункта. На сегодняшний день 270 населенных пунктов в Подмосковье полностью газифицированы в рамках президентской программы. Всего в этом году мы должны сделать 1113 населенных пунктов», — сказал Баранов.

Он отметил, что работы ведутся хорошими темпами, что дает основание полагать, что установленные сроки будут соблюдены. Специалисты ежесуточно прокладывают около 7 км труб, а газ подводят примерно к 200 домовладениям.

Баранов добавил, что компания внимательно мониторит сообщения жителей в социальных сетях, особенно запросы на проведение восстановительных работ после прокладки труб. Он заверил, что специалисты приступят к ним после того, как закончатся дожди.

«Это специфика осенне-зимних работ. Нам нужно, чтобы влага ушла вниз, в грунт. Тогда мы пригоним технику и проведем работы. Мы сейчас стараемся привлекать к землеройным работам менее габаритные экскаваторы и землеройную технику. Они менее портят грунтовые дороги», — объяснил Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>