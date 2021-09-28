РИАМО - 28 сен. Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что средняя заработная плата, которая бы устроила начинающих специалистов Москвы составляет 57,3 тыс. руб, среди жителей Санкт-Петербурга этот показатель равен 47,2 тыс. руб., сообщает «Газета.Ru».

Специалисты сервиса провели опрос среди представителей девяти профессиональных групп.

Так, начинающие HR-менеджеры и бухгалтеры считают справедливой зарплату в 50 и 40 тыс. руб. для Москвы и Петербурга соответственно. Курьеры назвали справедливым доход в 40 тыс. руб. для Москвы и в 33 тыс. руб. для Санкт-Петербурга.

Приемлемый заработок для экономистов – 53 тыс. руб. в Москве и 44 тыс. руб. – в Санкт-Петербурге, а для юристов - 55 тыс. руб. и 45 тыс. руб. соответственно.

Водители хотели бы получать 58 тыс. руб. в Москве и 48 тыс. руб. в Санкт-Петербурге. По мнению продавцов, справедливый оклад – 50 тыс. руб. для Москвы и 40 тыс. руб. для Санкт-Петербурга.

Самый высокий приемлемый стартовый заработок назвали программисты, он составил 100 тыс. руб. в Москве и 85 тыс. руб. в Санкт-Петербурге.

В опросе с 1 по 23 сентября этого года приняли участие 1800 человек из Москвы и Санкт-Петербурга.