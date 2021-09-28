РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 сен. В городском округе Мытищи Метровагонмаш (входит в состав ТМХ) отметил профессиональный праздник - День машиностроителя, сообщает управление по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

По сложившейся традиции в ходе торжественного концерта состоялось чествование передовиков производства. 43 работника предприятия были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами от Трансмашхолдинга, правительства Подмосковья и окружной администрации.

«Наши вагоны метро пользуются популярностью не только в России, но и за рубежом. На рельсовых автобусах РА-3 «Орлан» можно путешествовать по железным дорогам в самых разных уголках страны – от Карелии до Сахалина. Завод обеспечен работой по действующим контрактам с российскими и зарубежными метрополитенами, но продолжает поиск деловых партнеров и новых рынков сбыта, на сегодня уже есть несколько интересных проектов, в которых мы планируем принять участие», – сказал генеральный директор предприятия Андрей Васильев.

Он добавил, что в ходе своей истории Метровагонмаш всегда шел в ногу со временем, ставил перед собой самые амбициозные задачи, оправдывал ожидания потребителей и заказчиков. Васильев поблагодарил коллектив предприятия за добросовестный труд, профессионализм и соответствие историческим ценностям.

В 2021 году Метровагонмаш изготовил и поставил 4 поезда метро в пятивагонной формации в Бакинский метрополитен (Азербайджан); отправил первую партию из 20 вагонов метро в составе 5 поездов по контракту с Ташкентским метрополитеном (Узбекистан); заключил контракты на проведение капремонта вагонов метро Самарского метрополитена; продолжает работы по капитальному ремонту и модернизации подвижного состава Софийского метрополитена (Болгария); поставляет поезда метро нового поколения модели «Москва 2020» в Московский метрополитен и осуществляет сборку рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» по контракту с РЖД.