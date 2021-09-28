РИАМО - 28 сен. Бывший главный тренер московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение, что полузащитник сборной России Денис Глушаков должен сыграть на отборочном этапе чемпионата мира-2022 не ниже своего уровня, сообщает Газета.ru.

«Как в cвое время были Игнашевич и Жирков в сборной в 2018 году, как Жирков был на Евро совсем недавно, так и здесь Глушаков — думаю, это уважение к прежним заслугам и показатель его нынешнего уровня. В тренировочном процессе и, при необходимости, в игре ниже определенного уровня Глушаков не выступит», — сказал Билялетдинов.

По его словам, в дальнейшем нужно будет обратить внимание на тактический рисунок. Он напомнил, что есть много претензий к опорной зоне.

Глушаков последний раз выступал за сборную России в марте 2018 года. В этом сезоне чемпионата страны он принял участие в 9 матчах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.