РИАМО - 28 сен. Четверо подмосковных спортсменов завоевали медали различного достоинства на чемпионате России по дзюдо, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат завершился 27 сентября в Майкопе, Республика Адыгея.

Подмосковная дзюдоисты завоевали награды в следующих категориях: Эльвира Донцова – серебро в весовой категории до 70 кг, Екатерина Долгих – бронза в весовой категории до 52 кг, Станислав Семенов и Аслан Лаппинагов разделили бронзовую награду в весовой категории до 81 кг.