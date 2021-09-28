РИАМО - 28 сен. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Евгения Леванова рассказала, что ее жених - фигурист Максим Ковтун сделал ей предложение на яхте после ее дня рождения, сообщает Газета.ru.

«Это было очень круто, очень красиво. Мы были вечером на яхте вдвоем. Изначально это все было преподнесено как дополнительный подарок на мой день рождения, потому что в сам день рождения у Максима не было времени, чтобы уделить его мне, так как он выступал в ледовом шоу. Тогда он сказал: «Подожди недельку - и увидишь подарок», - сказала Леванова.

В итоге Ковтун во время прогулки на яхте сделал ей предложение на закате. Спортсменка призналась, что это было неожиданно.

Однако дата свадьбы еще не определена. Чемпионка не исключает, что торжество они устроят через несколько лет.