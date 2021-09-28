РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. В Подольске разыскивают очевидцев массового столкновения транспортных средств, произошедшего на автодороге М-2 «Крым» в августе, сообщает группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

ДТП произошло 28 августа в 22:10 на 52 км 450 м автодороги М-2 «Крым» в Подольске. В результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали. К ликвидации последствий аварии привлекали 24 человек и 8 единиц техники.

Столкнулись Mercedes-Benz с полуприцепом Kogel, Kia Sportage, Ford Mondeo, Scania с полуприцепом Kassbohrer, ГАЗ 330232, ГАЗ 2705, Volkswagen Multivan, МАЗ и Mazda 3.

Очевидцев и лиц, владеющих какой-либо информацией по данному ДТП, просят сообщить подробности в дежурную часть 8-го батальона 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(496)735-27-88.