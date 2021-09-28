РИАМО - 28 сен. Преподаватель Центра культуры Совхоза имени Ленина из Ленинского городского округа Рустам Каблахов удостоен стипендии президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Рустам - инвалид 1 группы по зрению, руководитель кружка «Мозаика», студент 5 курса Российской Академии музыки имени Гнесиных.

Деятельность Рустама направлена на работу с инвалидами, содействие их музыкально-эстетическому развитию, социализации, раскрытию творческого потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивных занятий.

Кроме того, Рустам - активный участник ансамблей русских народных инструментов местного Центра культуры, аккомпаниатор, исполнитель, оранжировщик. В апреле 2021 года молодой человек стал призером пятого Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах имени Паницкого.