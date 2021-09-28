РИАМО - 28 сен. В подмосковном поселке Ашукино состоялись праздничные мероприятия, посвященные 33-летию со дня образования бригады оперативного назначения Центрального округа войск национальной гвардии РФ, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

В торжествах приняли участие заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по военно-политической работе полковник Алексей Сальников, представители районной администрации, духовенства, общественных организаций, а также родственники погибших военнослужащих и ветераны бригады.

«Бригада прошла славный боевой путь, выполняя задачи в тяжелое для страны время. История воинов-софринцев — это образец преданности своему делу, сплоченности и решительности на пути к достижению цели», — отметил Сальников.

В завершение торжественной части состоялись награждение отличившихся военнослужащих и возложение цветов к монументу на территории бригады. После этого в храме на территории воинской части прошла церемония открытия бюста Александра Невского. Духовный наставник военнослужащих бригады — отец Феофан — провел молебен и освящение памятника.