РИАМО - 19 окт. Главным героем новой серии докпроекта «Oh my град», который выходит на YouTube-канале GLEB MAMONOV, стал житель Подмосковья, генеральный директор digital-агентства TexTerra Денис Савельев.

Он переехал в Орехово-Зуево в 2017 году.

«В Орехово-Зуеве не было ничего. Кроме пустых фабричных помещений Саввы Морозова, которые находятся в центре города», - поделился воспоминаниями Савельев.

Савельев реконструировал фабричные помещения и открыл там агентство. Он понимал, что людям недостаточно иметь работу и хорошую зарплату, они должны иметь возможность отдать детей в хорошие школы и секции, культурно отдыхать, куда-то ходить.

Тогда на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах агентство представило свой проект. В результате победы город получил грант. На этом работа не закончилась, в городе открыли коворкинг для лекций, клубы по интересам, event-площадку, фуд-холл «Стачка».

«Oh my град» – документальный спецпроект, который рассказывает об отважных «градообразующих» людях, меняющих облик своих городов. Автором и ведущим проекта является Глеб Мамонов.