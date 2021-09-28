РИАМО - 28 сен. Вторая декада октября будет достаточно теплой, она может быть теплее климатической нормы на 1,0-1,5 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

Уточняется, что заключительная десятидневка также превысит норму по температуре.

В сентябре в Москве выпало уже 84,8 мм осадков, что составляет 131% от месячной нормы сентября, и, учитывая прогнозы на его оставшиеся дни, это значение больше не изменится.

С таким результатом сентябрь 2021 года стал в столице пятым среди самых дождливых в XXI веке.

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