РИАМО - 28 сен. В целях повышения дорожной безопасности до конца 2021 года на 1,5 тыс. пешеходных переходов Московской области установят специальные лампы с направленным освещением, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Направленной подсветкой оборудуют переходы рядом с социально значимыми объектами и в опасных местах, где есть потенциальный риск наездов на пешеходов.

«Специальные лампы с направленным освещением позволяют не ослеплять водителя и делать пешехода хорошо заметным даже в темной одежде и в дождь», - сказал глава регионального Минтранса Алексей Гержик.

Он отметил, что направленную подсветку оборудуют на переходах с Г-образной опорой, где есть возможность подключения электричества. Министр добавил, что такие меры позволят существенно повысить безопасность пешеходов.

Направленная подсветка уже появилась на 2 переходах в Красногорске: на ул. Карбышева рядом со школой №2, а также на 8 переходах на Осташковском шоссе в Мытищах.

Мероприятия по установке подсветки проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Каждое третье ДТП в Московской области связано с наездом на пешехода. С учетом сезонности почти 60% наездов совершаются в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Минтранс рекомендует пешеходам соблюдать меры осторожности и безопасности. Для повышения видимости при движении на неосвещенных участках дороги пешеходам рекомендуется надевать светлую одежду, еще эффективнее будет одежда со светоотражающими элементами.