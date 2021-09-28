РИАМО - 28 сен. В целях повышения дорожной безопасности до конца 2021 года на 1,5 тыс. пешеходных переходов Московской области установят специальные лампы с направленным освещением, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Направленной подсветкой оборудуют переходы рядом с социально значимыми объектами и в опасных местах, где есть потенциальный риск наездов на пешеходов.
Он отметил, что направленную подсветку оборудуют на переходах с Г-образной опорой, где есть возможность подключения электричества. Министр добавил, что такие меры позволят существенно повысить безопасность пешеходов.
Направленная подсветка уже появилась на 2 переходах в Красногорске: на ул. Карбышева рядом со школой №2, а также на 8 переходах на Осташковском шоссе в Мытищах.
Мероприятия по установке подсветки проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Каждое третье ДТП в Московской области связано с наездом на пешехода. С учетом сезонности почти 60% наездов совершаются в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
Минтранс рекомендует пешеходам соблюдать меры осторожности и безопасности. Для повышения видимости при движении на неосвещенных участках дороги пешеходам рекомендуется надевать светлую одежду, еще эффективнее будет одежда со светоотражающими элементами.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии