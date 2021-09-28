РИАМО – 28 сен. Москва улучшила и сохранила высокие позиции в 17 международных рейтингах в 2021 году, а также заняла высокие места в четырех рейтингах, вышедших впервые. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во время конференции «Международные рейтинги стран и городов: методология, данные, прозрачность» 28 сентября.

«Мы системно улучшаем свои позиции из года в год с точки зрения цифровизации, качества городской среды, безопасности, инвестиционной привлекательности. Рейтинги — это зеркало, отражение того, что сделано. При этом рейтинг всегда дает возможность посмотреть на соседей. Одной из ключевых задач, особенно в период пандемии, для нас сейчас является привлечение инвестиций в столицу. Мировая практика показывает, что международные рейтинги для инвесторов являются неким “индикатором качества”, поэтому участие в них – стратегически важно и эффективно относительно привлекательности столицы. Во многом рост Москвы в них – системный результат городской политики поддержки инвестиций», – сообщил заместитель мэра.