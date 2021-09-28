РИАМО - 28 сен. На юго-востоке Москвы задержан мужчина, который нанес несколько смертельных ударов ножом своему знакомому, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного главка СКР Юлия Иванова.

Тело мужчины 1997 года рождения нашли на парковке торгового центра в районе Поречной улицы 27 сентября. На трупе криминалисты обнаружили следы множественных ножевых ранений.

Подозреваемого оперативно задержали и возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Он признал вину, ему предъявили обвинение.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.