РИАМО - 28 сен. Сотрудники ГИБДД задержали в Люберцах 27-летнего жителя Ленинградской области, который перевозил крупную партию наркотика мефедрона, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

При досмотре у мужчины нашли пакет с порошкообразным веществом светлого цвета.

«Установлено, что содержимое является наркотическим средством мефедроном общей массой более 490 г», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Мужчина признался, что является закладчиком. Наркотик предназначался для расфасовки и дальнейшей продажи на территории Волгограда.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, он арестован.