РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. В Балашихе разыскивают мужчину, местонахождение которого неизвестно с 24 сентября, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропал 52-летний Геннадий Иванович Петров, городской округ Балашиха, Московская область - республика Чувашия. С 24 сентября его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины 175 см, он худощавого телосложения, волосы черные. Был одет в бело-черный джемпер, черные джинсы, синие кроссовки. Особые приметы: черная борода и усы.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.