РИАМО - 28 сен. Сокращение количества контрольных и проверочных работ в школах положительно скажется на обучении детей, если вместе с этим добавятся практические занятия, сообщил РИАМО представитель республиканского отделения Союза отцов Юрий Соленов.

​Ранее президент РФ Владимир Путин поручил сократить число контрольных, а также проверочных работ во всех российских школах. По мнению Соленова, эффективность такой меры зависит от формата обучения.

«Тех учеников, которые находятся на домашнем обучении, контрольные работы более дисциплинируют и подталкивают на обучение. Если дети ходят в школу каждый день, то эффективность данной меры зависит от того, как и насколько будет снижаться количество контрольных. Также это зависит от особенностей каждого ребенка, если будет индивидуальный подход, то тут будет эффективность», — сказал Соленов.

По его мнению, в вопросе организации обучения необходим взвешенный подход.

«Если будет золотой баланс – контрольные работы сокращаются, а практические прибавляются, - то имеет смысл сократить ряд контрольных и проверочных работ, в таком случае результат однозначно будет», — отметил эксперт.

Он добавил, что если ребенок понимает практическую часть предмета, то ему будет легче справиться с задачей. Например, в робототехнике трудно выполнить задание, обладая только теоретическими знаниями. Также упор на практические занятия пойдет на пользу выпускникам.

По словам Соленова, если вместо некоторых контрольных учителя будут проводить индивидуальные занятия с учениками, то это также повысит качество обучения.

«Это будет плюсом для учеников, которые не поняли материал. Они не будут стесняться что-то спросить», — заключил эксперт.