РИАМО - 28 сен. Сокращение количества контрольных и проверочных работ в школах положительно скажется на обучении детей, если вместе с этим добавятся практические занятия, сообщил РИАМО представитель республиканского отделения Союза отцов Юрий Соленов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил сократить число контрольных, а также проверочных работ во всех российских школах. По мнению Соленова, эффективность такой меры зависит от формата обучения.
По его мнению, в вопросе организации обучения необходим взвешенный подход.
«Если будет золотой баланс – контрольные работы сокращаются, а практические прибавляются, - то имеет смысл сократить ряд контрольных и проверочных работ, в таком случае результат однозначно будет», — отметил эксперт.
Он добавил, что если ребенок понимает практическую часть предмета, то ему будет легче справиться с задачей. Например, в робототехнике трудно выполнить задание, обладая только теоретическими знаниями. Также упор на практические занятия пойдет на пользу выпускникам.
По словам Соленова, если вместо некоторых контрольных учителя будут проводить индивидуальные занятия с учениками, то это также повысит качество обучения.
«Это будет плюсом для учеников, которые не поняли материал. Они не будут стесняться что-то спросить», — заключил эксперт.
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