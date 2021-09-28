РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 сен. Сотрудники Щелковской детской библиотеки и Щелковского социально-реабилитационного центра «Семья» провели интерактивную программу «Экскурсия по страницам краеведческих изданий для детей», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Ведущий библиотекарь Ольга Ракитская познакомила ребят с историей Щелкова, историей развития промышленности в округе, достопримечательностями, памятниками старины и историческими личностями, проживавшими в Щелкове. Также детям представили книжно-иллюстративные выставки «Щелково в событиях и судьбах» и «Нескучные прогулки по Щелковской земле».

Интересным и увлекательным стало чтение детьми скороговорок о родном городе. Ребята учились быстро и чисто проговаривать труднопроизносимые слова и фразы. После чего они ответили на вопросы викторины о Щелкове.

Также библиотекарь Марина Сапунова провела мастер-класс по изготовлению закладок для книг из ткани и красочных штампиков.