РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 сен. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 105 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии подтвердили 21 081 случай инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 450 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 446 718 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 160 человек. Выздоровел и выписался 389 751 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.