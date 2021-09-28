РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. Компания «Петровакс Фарм» Подольска получила европейский патент на оригинальный препарат «Лонгидаза», который будет действовать на территории Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Ирландии и Бельгии, сообщает пресс-служба предприятия.

С приобретением европейского патента разработчик и производитель препарата обеспечил правовую защиту своего исключительного права на лекарственное средство в течение 20 лет на территории Европы. Ожидается, что общий объем продаж «Лонгидазы» в текущем году превысит 1,5 млн упаковок.

«Лонгидаза» (бовгиалуронидаза азоксимер) – это оригинальный российский ферментный препарат, который уже более 15 лет широко применяется в России и странах ближнего зарубежья в различных нозологиях: пульмонологии, урологии, косметологии и других областях медицины. В период пандемии врачи используют «Лонгидазу» для профилактики и лечения осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, для постковидной реабилитации.

В 2020-2021 годах компания «Петровакс» провела исследование по оценке эффективности и безопасности препарата «Лонгидаза» у пациентов, перенесших Covid-19. В частности, при снятии симптомов одышки – одного из наиболее частых симптомов, который длительное время может сохраняться после перенесенной инфекции и вызывать у пациентов потребность в постковидной реабилитации. В ходе исследования отметили, что в группе пациентов, принимавших «Лонгидазу», наблюдалась более выраженная динамика снижения одышки, улучшения насыщения крови кислородом и повышения толерантности к физическим нагрузкам по сравнению с контрольной группой тех, кто не принимал препарат.

«Лонгидаза» – это уникальная разработка российских ученых, не имеющая аналогов, – препарат, который востребован в России и странах СНГ, в том числе сегодня, в период пандемии Covid-19. Мы видим большой потенциал для расширения географии его применения, в том числе в Европе. Патентная защита на европейских территориях позволит нам чувствовать себя уверенно, имея определенные гарантии по охране нашего препарата от недобросовестной конкуренции», – сказал президент компании «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

Ключевым моментом стратегии продвижения препарата на новых экспортных рынках является получение европейского патента, который сегодня действует уже в 6 странах и дополнительно будет расширен еще в 15 государствах, в том числе в Болгарии, Греции, Венгрии, Италии, Литве, Латвии.

В 2008 году оригинальность молекулы препарата «Лонгидаза» была признана ВОЗ.