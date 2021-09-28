РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. Восстановительные работы ведутся после аварии на канализационной насосной станции в деревне Фенино Балашихи, в результате аварии были загрязнены неочищенными сточными водами земли и водосборная площадь реки Пехорки, сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

Инспекторы эконадзора контролируют ситуацию в городском округе, где произошла коммунальная авария.

«Объект эксплуатирует «Балашихинский водоканал». Залповый выброс сточных вод загрязнил земли, в том числе водосборную площадь реки Пехорки. На место оперативно выехали инспекторы эконадзора, которые возбудили дело об административном правонарушении», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

В настоящее время авария устранена, коммунальные сети работают в штатном режиме. На подтопленной территории ведутся восстановительные работы, специализированная организация вывозит загрязненный грунт.

Ранее сообщалось, что по предписанию Минэкологии компания «НПО Агросервис», по вине которой произошел залповый выброс неочищенных сточных вод в Раменском городском округе, рекультивировала загрязненный участок.