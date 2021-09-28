РИАМО - 28 сен. Можайский городской суд обязал Тетюева В.В. возместить вред, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды, в размере почти 11 млн рублей в бюджет городского округа, сообщает пресс-служба управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Иск был подан в декабре 2019 года региональным Россельхознадзором после административного расследования, в результате которого было обнаружено нарушения требований земельного законодательства РФ. На участке были расположены навалы грунтов неизвестного происхождения и навалы отходов деревоперерабатывающего производства, что привело к перекрытию плодородного слоя почвы на площади 2,2 га, высота перекрытия составила более 40 см.

Также на участке осуществляется стоянка строительной техники, расположены металлические бытовки. А еще по земельному участку строительной техникой накатаны дороги, что приводит к уплотнению плодородного слоя почвы.

В рамках проверки управлением Россельхознадзора с вышеуказанного земельного участка в местах размещения отходов были отобраны пробы почвы и направлены в подведомственную службе Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию для исследований на санитарно-бактериологические показатели.

По результатам проведенных исследований установлено, что происходит существенное снижение 3 основных показателей плодородия почв: содержания органического вещества на 73,4%, содержания фосфора на 32,2% и калия на 30,2%.

За порчу земель из-за перекрытия плодородного слоя почвы грунтами неизвестного происхождения, навалами отходов деревоперерабатывающего производства управлением Россельхознадзора Тетюев В.В. привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.

В сентябре 2021 года в управление поступило решение суда об удовлетворении иска.