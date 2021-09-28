РИАМО - 28 сен. Пандемия коронавирусной инфекции продолжается, но многие москвичи стали пренебрегать использованием защитных масок. О том, почему люди перестали бояться Covid-19, в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт, психиатр, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Все мы прекрасно помним, насколько тревожным для нас было начало пандемии. Тогда мы боялись буквально всего — от кассира в супермаркете до кнопки лифта, с содроганием читали новости о новой напасти и ковидные сводки. В прошлом году коронавирус был еще неизученной угрозой, поэтому мы постоянно находились в напряжении и скрупулезно соблюдали все требования, которые помогали уберечь нас и наших близких от болезни. Четкое выполнение правил давало облегчение и помогало снизить уровень стресса», — сказала Панова.

Она добавила, что сегодня пандемия еще не закончилась и угроза заражения не миновала, однако ситуация выровнялась и стала более предсказуемой: созданы и широко применяются эффективные вакцины от коронавируса, врачи успешно лечат Covid-пациентов. Люди, уставшие жить в постоянном напряжении, расслабились, и коронавирус теперь не кажется им таким страшным. Однако это заблуждение.

«Такое расслабление — не преднамеренная беспечность, оно объясняется особенностями нашей нервной системы. Люди наиболее активно реагируют на новый раздражитель, а на привычное, регулярное раздражение мозг отзывается с меньшей охотой. То есть за полтора года мы просто привыкли к пандемии и всем ее «спутникам», включая маски, поэтому теперь иногда забываем их надевать», — отметила врач.

По словам Пановой, успехи медицины не снимают с людей ответственности за собственное здоровье, поэтому к соблюдению антиковидных мер необходимо подходить осознанно.

«Не забывайте, что даже прививка не гарантирует стопроцентной защиты от заболевания, поэтому соблюдать общественную гигиену необходимо всем. Способность заботиться о собственном здоровье и благополучии окружающих — признак развитой личности», — заключила эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во многих регионах России зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом. Столичные власти решили усилить контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и других общественных местах.

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