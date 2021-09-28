РИАМО - 28 сен. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области 29 сентября пройдет отбор проектов на получение грантов на поддержку и развитие семейных ферм, сообщает пресс-служба министерства.

Глава ведомства Сергей Воскресенский отметил, что грант на поддержку и развитие семейных ферм предоставляется главе фермерского хозяйства, включая индивидуального предпринимателя.

«Максимальный размер гранта в этом направлении составляет 30 млн. рублей. Объем средств, предусмотренный на данный вид поддержки в текущем году, составляет 50,2 млн. рублей. Проведение конкурсного отбора состоится завтра», — сказал министр.

Гранты предоставляются на разработку проектной документации, а также на приобретение, строительство, реконструкцию или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, средства могут быть выделены на комплектацию объектов оборудованием, с/х техникой, спецтранспортом и их монтаж. Также можно их потратить на животных, птиц, рыбопосадочный материал и другое.

«На получение гранта в этом году подано 6 заявок. Гранты предоставляются с целью образования и развития на сельских территориях Подмосковья фермерских хозяйств и создания новых постоянных рабочих мест в сельской местности», — заключил Воскресенский.