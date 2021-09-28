РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 сен. Житель Пушкина украл детскую коляску из подъезда дома в Королеве, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию обратилась жительница Королева с заявлением о том, что из подъезда дома на улице Легостаева у нее украли детскую коляску. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали 30-летнего жителя Пушкина, а похищенную коляску вернули владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а Королевским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.