РИАМО - 28 сен. Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал, что Артем Дзюба не похож на спортсмена, который не в форме. Он прокомментировал отказ футболиста от участия в составе сборной России в матчах отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает Газета.ru.

«По тому, как он выглядит, не скажешь, что человек не в форме. Посмотрим, как в Лиге чемпионов выступит. По остальным кандидатурам — те, кто был авансом, вызвали и не попали в список, — для начала они оказались в поле зрения, и это нормально. Оставляют тех, в чьей готовности тренерский штаб больше уверен, им не нужно время на адаптацию и привыкание. А так — все в строю, даже молодого Агаларова оставили», — сказал Билялетдинов.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба принял участие в 9 матчах, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами.