РИАМО - 28 сен. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России могут появится дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми, сообщает Газета.ru.

Глава государства отметил, что ситуация в мировой экономике продолжает оставаться неустойчивой. Власти будут особо следить за динамикой макроэкономических показателей.

«Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы. При возможности — запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году», — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Президент отметил, что семьям, в которых есть дети школьного возраста, могут в будущем провести единовременные денежные выплаты.

Ранее Путин призвал провести работу по снижению уровня бедности в России до минимума. Кроме того, нужно повысить доступность для всех граждан качественного образования и здравоохранения.

В России семьям с детьми выплатят 705,9 млрд рублей в 2022 году>>