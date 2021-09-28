РИАМО - 28 сен. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России могут появится дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми, сообщает Газета.ru.
Глава государства отметил, что ситуация в мировой экономике продолжает оставаться неустойчивой. Власти будут особо следить за динамикой макроэкономических показателей.
Президент отметил, что семьям, в которых есть дети школьного возраста, могут в будущем провести единовременные денежные выплаты.
Ранее Путин призвал провести работу по снижению уровня бедности в России до минимума. Кроме того, нужно повысить доступность для всех граждан качественного образования и здравоохранения.
В России семьям с детьми выплатят 705,9 млрд рублей в 2022 году>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии