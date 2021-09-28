РИАМО - 28 сен. Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал попадание неиграющего вратаря Андрея Лунева в состав сборной России по футболу, сообщает Газета.ru.

По его мнению, это произошло для того, чтобы обеспечить его практикой.

«Но он четвертый номер в списке. Это тренировочный процесс, парная работа вратарей — это понятно. Ну и для поддержания его самооценки важно, чтобы он не комплексовал. Тем более, вратарь-то квалифицированный», — ответил Билялетдинов.

Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года. Еще он не провел ни одного матча. 8 октября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года сборная России в Казани сыграет со Словакией.