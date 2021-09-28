РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 сен. Две детские игровые площадки построят в подмосковном Красногорске по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2022 году, сообщается на официальном сайте администрации округа.

По итогам голосования жителей на портале «Добродел» по выбору мест размещения детских игровых площадок на территории округа к рассмотрению были предложены 5 адресов во дворах по ул. Вилора Трифонова, Комсомольской, Ткацкой фабрики и бульвару Космонавтов, а также в поселке Архангельское. Далее предложенные локации были обследованы на предмет наличия инженерных сетей и других условий, препятствующих обустройству игровых комплексов.

По итогам экспертизы установлено, что по 3 из 5 участков проходят сети электроснабжения либо газоснабжения, а также зафиксирован перепад высот.

Большие губернаторские детские площадки в 2022 году построят у дома №6 на бульваре Космонавтов и у дома №11 по улице Ткацкой фабрики.

Площадь новых игровых комплексов составит 300 кв. м. Помимо малых архитектурных форм, рассчитанных на разные возрастные категории детей, в рамках региональной программы благоустройства будут оборудованы освещение и видеонаблюдение, газоны и пешеходные дорожки.