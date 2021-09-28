РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» в домашнем матче одержал победу над ХК СКА со счетом 6:5 по буллитам, сообщает пресс-служба клуба.

«Витязь» после неудачного старта сезона набрал хороший ход, одержав две победы подряд. У СКА трехматчевую дисквалификацию получил нападающий Евгений Тимкин и состав команды претерпел серьезные изменения. В заявку попали молодые форварды Федор Свечков, Максим Грошев и Захар Бардаков, последние двое проводили только свой второй матч в сезоне.

«Витязь» не мог выиграть у СКА на домашнем льду на протяжении 12 лет, первая победа случилась еще в первом сезоне КХЛ.

«Думаю, что болельщикам очень понравился матч. Интересная игра, поздравляю команду с победой – сделали хорошую работу. Очень рад, что смогли прервать серию поражений в матчах со СКА дома», - сказал главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко.

Первый период по игре остался за СКА, команда Валерия Брагина была более нацеленной на ворота, но счет открыли хозяева. Кирилл Лямин бросил от синей линии, а Нико Оямяки удачно подставил шайбу. До перерыва СКА сравнял счет, реализовав большинство. Перед перерывом случилась небольшая драка между Кириллом Марченко и Артемом Иванюженковым, победителем из которой вышел игрок «Витязя».

На 26-й минуте Михаил Смолин в атаке сходу вернул хозяевам лидерство в счете. Через три минуты СКА получил шанс на большинство, но перед вбрасыванием в зоне большинство стало меньшинством. Йоонас Кемппайнен нарушил процедуру вбрасывания, а затем Валерий Брагин получил малый штраф за неспортивное поведение. Моментально СКА остался уже втроем, а Нико Оямяки оформил дубль, первым забросив 10 шайб в сезоне 2021/2022. На кураже Даниэль Одетт совершил проход и сделал счет 4:1.

На старте третьего периода СКА начал свое возвращение в игру – на 29-й секунде лучший нападающий четвертой недели КХЛ Антон Бурдасов продлил свою результативную серию до шести матчей. Через пять минут Линден Вей в большинстве сократил отставание до минимума, очень долго не получалось у армейцев, а спасителем команды стал Владислав Цицюра, сравнявший счет. После этого инициатива ушла к «Витязю», за 96 секунд до сирены Одетт оформил дубль, но СКА снял вратаря и за 4 секунды Кирилл Марченко сравнял счет. В серии бросков победы добились хозяева, благодаря двум точным попыткам Микса Индрашиса.