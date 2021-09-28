РИАМО - 28 сен. В настоящий момент в Москве начинается старое бабье лето, которое продлится по меньшей мере 5-7 дней, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это касается и большей части Европейской России!» — написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Ранее синоптик сообщал, что со вторника начнет чаще выглядывать солнце, а температура воздуха к четвергу вернется в свое климатическое русло.

При этом к субботе температура окажется на пару градусов выше нормы.

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