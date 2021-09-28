РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 сен. Малообеспеченным семьям в подмосковном Красногорске напомнили, как можно заключить социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Если вы задумываетесь о начале предпринимательской деятельности, но у вас малообеспеченная семья и нет финансовой основы для старта, то вам может помочь социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Для открытия собственного дела единовременно выплачивается сумма размером до 250 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Эти средства могут быть использованы для приобретения оборудования, материально-производственных запасов. Дополнительно может быть оплачено прохождение образовательного курса, но не более 30 тыс. рублей. Социальный контракт заключается на срок до 12 месяцев.

Для заключения соцконтракта необходимо подать заявку на портале госуслуг Московской области в разделе «Государственная социальная помощь», подтвердив доходы семьи за 3 предыдущих месяца. В разделе «Цель обращения» нужно указать: государственная социальная помощь на основании социального контракта.

Дополнительную информацию можно уточнить в Красногорском управлении соцзащиты населения по телефону: 8(498)602-19-26.