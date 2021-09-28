РИАМО - 28 сен. Завершен монтаж пролета над железной дорогой в рамках строительства нового путепровода в Лобне. Сооружение избавит жителей от постоянных пробок на переезде, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Чтобы не затруднять движение поездов на высокоинтенсивном участке МЦД-1, работы на путепроводе проводились по ночам. Открыть объект планируется к концу следующего года. Эстакада станет частью дороги «Северный обход Лобни». Дорогу строят в рамках президентского проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

«Монтаж пролетного строения путепровода через ж/д - это один из ключевых и сложных технологических процессов. В общей сложности работы выполнены за 6 дней. Длина пролета - порядка 70 м, вес металлоконструкций - 460 тонн», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что сейчас начали устройство подходов путепровода. Так, ведется отсыпка земляного полотна. Строят автодороги общей длиной 4,7 км. Они соединят эстакаду с Дмитровским шоссе и микрорайоном Луговая.

Одновременно возводят транспортные развязки на Рогачевском (длина 1,5 км) и Дмитровском шоссе (длина более 2 км). В данный момент проводится устройство подпорной стены и опор путепровода через дорогу Хлебниково – Рогачево – Луговая, фундаментов опор путепровода через Дмитровское шоссе.

Помимо этого, реконструируют 1,5 км Дмитровского шоссе с устройством переходно-скоростных полос.

Завершить работы планируют в 2024 году. Жители Лобни смогут спокойно выезжать на Рогачевское, Дмитровское шоссе. Транспортные потоки в Лобне и на Дмитровском шоссе перераспределят. На то, чтобы въехать в город или выехать из него, понадобится не более 30 минут.

В начале 2023 года стартует заключительный этап реализации Северного обхода Лобни. В его рамках сделают направленный съезд в сторону Шереметьева длиной 1,1 км. Эстакада также обеспечит дополнительный выезд в сторону Старошереметьевского шоссе. Таким образом, до аэропорта можно будет добраться еще проще. Работы завершат к 2025 году.

Общая длина Северного обхода Лобни составит 8 км. Автомобили смогут ехать по 6 полосам.