РИАМО - 28 сен. За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали 1450 случаев заражения коронавирусом, больше всего выявленных случаев – в Люберцах (156), Мытищах (105), Королеве (74) и Балашихе (73), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

67 случаев зафиксировали в Одинцовском округе, 66 – в Солнечногорске, 61 – в Коломне, 56 – в Дмитровском округе, 45 – в Подольске, по 42 – в Орехово-Зуевском округе и Клину, 40 – в Чехове, 37 – в Домодедове, 34 – в Жуковском, по 33 – в Раменском округе и Шатуре, 30 – в Красногорске, по 29 – в Истре и Воскресенске, 28 – в Сергиево-Посадском округе, по 25 – в Кашире и Павловском Посаде.

По 24 случая – в Егорьевске и Химках, 23 – в Пушкинском округе, 21 – в Ивантеевке, 20 – во Фрязине, по 17 – в Богородском округе и Дзержинском, 16 – в Серпухове, 15 – в Лыткарине, по 13 – в Лобне, Луховицах и Дубне, по 10 – в Ступине и Электростали, по 9 – в Рузском округе, Бронницах и Электрогорске.

По 7 случаев коронавируса выявили в Талдомском округе, Краснознаменске и Озерах, 6 – в Котельниках, по 5 – в Реутове и Пущине, по 4 – в Наро-Фоминском округе и Щелкове, по 3 – в Лосино-Петровском и Шаховской, 2 – в Лотошине, по 1 – в Волоколамском округе, Ленинском округе, Долгопрудном и Черноголовке.

Ни одного случая заболевания коронавирусом не выявлено в Можайском округе, Зарайске, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Власихе, Рошале и Серебряных Прудах.

С начала пандемии в Московской области выявлено 446 718 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8160 человек, выздоровел 389 751 человек.

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