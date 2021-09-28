РИАМО - 28 сен. День донора пройдет в Центральной городской клинической больнице подмосковного Реутова 6 октября, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

Акция пройдет с 9:00 до 12:00 в конференц-зале административного корпуса больницы по адресу: Реутов, ул. Ленина, 2А. Желающим принять участие в акции необходимо иметь при себе паспорт.

Обязательными условиями допуска к донорству крови являются возраст старше 18 лет, вес больше 50 кг, отсутствие инфекционных и хронических заболеваний. Те, кто привился от новой коронавирусной инфекции, могут стать донорами только спустя 30 дней после введения второго компонента вакцины.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7(926)012-29-81. Также по всем вопросам можно обращаться в областной донорский центр (Москва, ул. Металлургов, д. 37). Телефон для связи: +7(495)304-02-06.