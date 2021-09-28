РИАМО - 28 сен. 21-летняя жительница Москвы, находясь в алкогольном опьянении, повредила 7 припаркованных машин во дворе дома на улице 8-й Текстильщиков, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ЧП произошло около полудня. Девушка рассказала, что машина принадлежит ее сожителю. Она решила ею воспользоваться, пока он находился на работе.

В отношении девушки сотрудники ГИБДД составили административные материалы.

За отказ от прохождения медосвидетельствования и за управление машиной без водительских прав ей грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.

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