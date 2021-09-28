РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 сен. Родственников мужчины, личность которого не установлена, разыскивают в подмосковном Красногорске, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти родных! Неизвестный мужчина, предположительно 50 лет, поселок Нахабино, горокруг Красногорск, МО», - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 6 сентября 2021 года мужчина находится в медицинском учреждении Красногорска. Называет себя Евгений.

Приметы неизвестного: рост 170 см, светло-русые волосы, голубые глаза.

Информацию о личности мужчины или его родственниках можно сообщить на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700- 54-52 или на единый номер служб спасения 112.