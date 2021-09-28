РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. Второй этап реконструкции водопроводных сетей завершили в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, благодаря этому более 70 тыс. жителей округа обеспечат качественной водой, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

Работы выполнены по программе «Чистая вода», которая реализуется в рамках президентского проекта «Экология».

«Нам важно, чтобы у каждого жителя Балашихи дома была чистая вода. На протяжении нескольких лет мы проводим комплексную работу по реконструкции и строительству ВЗУ, замене трубопроводов, подключению домов к восточной системе водоснабжения. В Железнодорожном мы завершили второй этап капитального ремонта водопроводных сетей», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в ходе реконструкции заменили более 2 км магистрали.

«Сегодня проводим работу по переподключению домов к новому водопроводу. Благодаря этой работе более 70 тыс. жителей будут обеспечены водой лучшего качества», - заключил Юров.

Чистой водой обеспечат жителей микрорайонов Железнодорожный, Ольгино, Северный, Южный и Кучино.