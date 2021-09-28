РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 сен. 29 и 30 сентября участники проекта «Активное долголетие» из Щелкова смогут присоединиться к онлайн мастер-классам, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

29 сентября в 12:00 состоится творческий онлайн мастер-класс по пластилинографии «Осенний лист». Пластилинография – вид декоративно-прикладного искусства, который развивает мелкую моторику, способствует снятию мышечного напряжения и расслаблению. Для участия понадобятся: цветной картон (1 шт.), пластилин (1 шт.), трафареты листьев, стеки.

В этот же день в 13:00 можно принять участие в мастер-классе по шерстяной акварели «Осенний пейзаж». Для творческой работы понадобятся: овечья шерсть в гребенной ленте (голубой, синий, зеленый, коричневый, белый, желтый и оранжевый оттенки), ножницы, рамка для фото со стеклом (формат не более 15 на 21 см), салфетка хозяйственная для основы, клей ПВА или клей-карандаш.

Присоединиться к этим мастер-классам можно на площадке Zoom. Идентификатор конференции: 725 0542 6813, код доступа: FjCh0N.

30 сентября в 11:00 проводится обучающий онлайн мастер-класс по восточным танцам «Флер Востока». Восточные танцы благотворно влияют на работу организма и развивают пластичность. Ежедневные занятия помогут улучшить координацию движения, развить гибкость и подвижность суставов, уменьшить проявления артрита и подагры, улучшить настроение и ночной сон.

В15:00 пройдет мастер-класс «Основы мобильной фотографии». На нем желающих познакомят с преимуществами мобильной фотографии, покажут, как редактировать фото, расскажут про режимы съемки и о хранении фотографий. Для участия понадобится телефон с камерой или смартфон, выход в интернет.

Эти мастер-классы также пройдут на платформе Zoom. Идентификатор конференции: 724 776 0945, код доступа: 1.

По вопросам участия можно обратиться в Щелковский комплексный центр социального обслуживания по телефону: 8(496)562-96-72. Центр расположен по адресу: г. Щелково, ул. Талсинская, д. 47.