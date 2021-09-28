РИАМО - 28 сен. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с начала 2021 года в регионе благоустроили уже 10 общественных пространств, они становятся излюбленными местами отдыха для жителей и гостей Подмосковья, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства области.

Так, в Егорьевске были благоустроены площадь Александра Невского, улица Советская и набережная реки Гуслицы. Это первый реализованный в 2021 году проект-победитель III Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным.

На площади была уложена плитка, установили уличные шкафы, скамьи, урны, опоры освещения, камеры видеонаблюдения. Были высажены кустарники, деревья, обустроен газон. У памятника Александру Невскому установили подиум. Перед собором появился монумент Никифору Бардыгину - городскому голове, который внес большой вклад в развитие Егорьевска.

На Советской улице были обустроены велопарковки, тротуары, приствольные решетки. Установили видеокамеры, появились урны, освещение было модернизировано.

На набережной появилась прогулочная зона с велодорожкой. К реке Гуслице обустроили удобный подход. Вдоль реки появился деревянный настил с шезлонгами. Кроме того, там установили столики для пикника и лавку-осьминога.