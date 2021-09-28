РИАМО - 28 сен. Столица остается самым привлекательным для туристов российским городом, в первой половине 2021 года ее посетили 13,4 млн гостей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.​​

Среди них 9,1 млн туристов и 4,3 млн экскурсантов. С представителями гостиничной отрасли Москвы встретился столичный градоначальник Сергей Собянин. Он поздравил работников отрасли гостеприимства с прошедшим Днем туризма.

Во время встречи они также обсудили сегодняшнее положение туристической отрасли, способы ее поддержки и развития.

«Туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет, а главное – дает работу тысячам жителей нашего города», - сказал Собянин.

Власти города поддерживают развитие сети гостиниц, за последние 10 лет возведено 63 отеля на 11,3 тысячи номеров. До конца 2021 года планируют ввести в эксплуатацию еще 7 гостиниц.

В 2019 году Москва приняла рекордные 25,1 млн туристов и стала лауреатом самой престижной отраслевой премии Word Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город».

В 2020 году столица России могла бы побить этот рекорд. В I квартале в городе успели побывать 5,3 млн гостей – на 8% больше, чем в январе-марте 2019 г.