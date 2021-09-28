РИАМО - 28 сен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального. Об этом сообщает Федеральное агенство новостей.

Также по данному делу проходят Леонид Волков, Иван Жданов, Георгий Албуров, Павел Зеленский и другие члены ФБК (НКО признан иностранным агентом; экстремистская организация, запрещенная в РФ).

Согласно данным на сайте СК, деятельность ФБК была направлена на подрыв конституционного строя РФ, общественной безопасности и государственной целостности страны.

В 2017 году для расширения сферы преступной деятельности было создано общественное движение «Штабы Навального» в 37 регионах. Его куратором был Волков. Также в организацию входили Соболь, Албуров, Шаведдинов и другие.

Деятельность сообщества была направлена на дестабилизацию обстановки в регионах, а также создание протестного настроения у россиян.

ФБК, «Фонд защиты прав граждан» и «Штабы Навального» запрещены в России в связи с признанием их экстремистскими организациями Мосгорсудом.