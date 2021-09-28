РИАМО - 28 сен. Во вторник министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, которые остановили стрелка в Пермском государственном университете, сообщается на сайте «МВД медиа».

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского госуниверситета. В результате произошедшего погибли 6 человек, 43 получили различные ранения.

Инспектор 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, младший лейтенант полиции Константин Калинин получил орден Мужества, а его коллега – старший лейтенант полиции Владимир Макаров – медаль «За отличие в охране общественного порядка».

«В экстремальной ситуации, сопряженной с риском для жизни, вы проявили отвагу, умение принять единственно верное решение. В очередной раз доказали, что профессия полицейского – это призвание для сильных духом, ответственных и неравнодушных людей», - сказал Колокольцев.

Также он повысил сотрудников ДПС в звании.