РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 сен. В центральной библиотеке им. Дмитрия Кедрина в городском округе Мытищи с 4 по 8 октября организуют осенний вечерний лагерь для подростков, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

Организаторы - мытищинская «Школа Лидеров» и семейный клуб «Радость моя».

Ребят ждут 2 часа живого, радостного и полезного общения; упражнения на умения сотрудничать; упражнения на выявление и развитие лидерских качеств; командообразующие подвижные и настольные игры; просмотр и анализ социальных роликов; беседы по душам при свече на нравственные темы с легендами и притчами; туристические песни под гитару; творческие конкурсы и задания.

Вопросы и запись по телефону: +7(916)706-14-90, Антонина Трехова. Занятия предназначены для ребят 12-14 лет. Время: с 17:30 до 19:30.