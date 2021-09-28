РИАМО - 28 сен. Спикер Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в России в октябре. Теперь поставить бесплатную прививку по национальному календарю вакцинации можно и в частных клиниках, сообщает Газета.ru.

«Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», - отметил Володин в своем Telegram-канале.

С 1 октября военнослужащих и правоохранителей ждут повышение зарплат. Телевизионные каналы первого и второго мультиплекса в интернете станут доступны жителем страны бесплатно.

Выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет можно будет получить только на карту «Мир». Кроме того, Роскомнадзор сможет запрашивать данные об абонентах у операторов связи и тех обяжут предоставить информацию.

Еще с октября закроют доступ к сложным финансовым инструментам инвесторам новичкам. Для работы с ними неквалифицированные инвесторы должны будут пройти тестирование. Это необходимо для того, чтобы неопытные люди научились оценивать риски и грамотно вкладывать средства.

Изменения также затронут сферу госрегистрации недвижимости, введут институт типовой проектной документации.