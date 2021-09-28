РИАМО - 28 сен. Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов в региональный парламент состоявшимися и действительными. Также определен состав депутатов, сообщается на сайте вестника Мособлизбиркома.

Выборы в Мособлдуму прошли 17-19 сентября 2021 года. Было избрано 50 депутатов, в том числе: 25 депутатов по единому избирательному округу и 25 по одномандатным избирательным округам.

Также на заседании комиссии зарегистрировали депутатов Московской областной думы, избранных по единому избирательному округу с учетом результатов распределения депутатских мандатов. Зарегистрированным депутатам были выданы удостоверения об избрании утвержденного образца.

Избранные депутаты по единому избирательному округу

Депутаты, избранные по единому избирательному округу, от ЛДПР: Кирилл Жигарев и Владимир Бутенко. От партии «Новые люди» - Лев Закиров. От КПРФ - Константин Черемисов, Александр Наумов, Елена Мокринская, Михаил Волков, Татьяна Ордынская, Татьяна Никитас. От «Единой России» - Лидия Антонова, Виктор Абрамов, Дмитрий Голубков, Николай Черкасов, Игорь Исаев, Марина Шевченко, Сергей Маликов, Игорь Коханый, Максим Коркин, Тарас Ефимов, Владимир Вшивцев, Олег Гаджиев, Владимир Пекарев, Александр Двойных. От партии «Справедливая Россия – За правду» - Анатолий Никитин, Александр Волнушкин.

Избранные депутаты по одномандатным округам

По 25 одномандатным избирательным округам были избраны: Владимир Шапкин, Эвклид Зафиров, Александр Орлов, Олег Жолобов, Владимир Барсуков, Лариса Лазутина, Роман Володин, Сергей Сретинский, Сергей Керселян, Владимир Жук, Дмитрий Дениско, Михаил Мурзаков, Олег Рожнов, Марк Черемисов, Эдуард Живцов, Павел Максимович, Сергей Бабаченко, Игорь Чистюхин, Игорь Брынцалов, Татьяна Сердюкова, Александр Легков, Андрей Голубев, Михаил Раев, Татьяна Карзубова, Линара Самединова.