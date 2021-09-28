РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 сен. В ЖК «Катуар» городского округа Мытищи начались работы по благоустройству территории строящегося детского сада на 200 мест, сообщает пресс-служба ГК «Ферро Строй».

Работы проводятся в с.п. Федоскинское северо-западнее деревни Сухарево, участок 12.

По завершении работ тут появятся физкультурная и игровая площадки, теневые навесы, а также площадка для изучения правил дорожного движения. Кроме того, производится озеленение территории – высаживаются деревья и кустарники, подбирается трава для газонов, устанавливаются цветники. Укладывается асфальтобетонное покрытие, рассчитанное на проезд пожарной техники.

«Дети – наш главный приоритет, поэтому при строительстве детского сада в ЖК «Катуар» используются только экологичные строительные материалы, подбирается самое безопасное оборудование, а вопросу озеленения уделяется особое внимание», – сказала руководитель отдела продаж ЖК «Катуар» Оксана Федосеева.

Жилой комплекс комфорт-класса «Катуар», расположенный в 7 минутах пешком от одноименной станции пригородного железнодорожного сообщения, строится на участке площадью 30 га и включает 43 четырехэтажных дома, собственный детский сад на 200 мест, медицинский центр и торговый комплекс. Первая очередь проекта была введена в эксплуатацию в 2018 году.

Общая жилая площадь комплекса достигнет 165 тыс. кв. м. Предусмотрены также площадки для занятий спортом на открытом воздухе, обширные зеленые пространства, через которые будут проложены пешеходные и велосипедные маршруты. Дорога от новостройки до центра Москвы (Белорусского и Савеловского вокзалов) занимает на электричке 50 минут. В 400 м от проекта также проходит Дмитровское шоссе.