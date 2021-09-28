РИАМО - 28 сен. В Подмосковье более 10 тыс. жителей воспользовались онлайн-сервисами регионального портала Госуслуг для компенсации и обеспечения бесплатного проезда к месту лечения, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

Обратившиеся получили выплаты или талон на проезд в электронном формате.

«Мы стремимся, чтобы получение льгот для жителей было удобным и доступным. В начале года на региональном портале были упрощены услуги по возмещению расходов и оформлению бесплатного проезда к месту лечения: сократилось количество предоставляемых документов, а получение бесплатного талона было переведено в «цифру», - сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

С начала 2021 года расходы на поездку возместили свыше 4 тыс. человек, а бесплатный проезд оформили свыше 6 тыс. граждан.

Сервисы доступны жителям Подмосковья, которые входят в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также люди, сопровождающие детей-инвалидов и инвалидов первой группы.

Проезд компенсируют тем, кто получил путевки от регионального министерства социального развития или направление на лечение от министерства здравоохранения Московской области. Услуги доступны на подмосковном портале Госуслуг в разделе «Соцподдержка» - «Соцпомощь».

На обеспечение бесплатного проезда на транспорте к месту лечения и обратно понадобится 7 рабочих дней, компенсацию предоставят в течение 10 рабочих дней. Для получения выплат в МФЦ нужно предоставить чеки.

В общей сложности в Подмосковье предоставляется 128 социальных услуг, 46 из которых можно получить в электронном формате.