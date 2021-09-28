РИАМО - 28 сен. По данным счетчика Forbes Real-Time, владелец долей в компаниях Space X и Tesla Илон Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса и снова стал лидером рейтинга самых богатых людей в мире, сообщает Газета.ru.

При закрытии биржи 27 сентября, состояние Маска составило 203,4 млрд долларов, показатель вырос за сутки на 3,8 млрд долларов. Вторым стал Безос с состоянием в 197,7 млрд долларов, третий - президент группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно - 175,7 млрд долларов. Четвертое место у основателя Microsoft Билла Гейтса - 131 млрд долларов, пятерку замыкает основатель Facebook Марк Цукерберг с 126,4 млрд долларов.

Маск и Безос являются давними конкурентами за лидерство в рейтинге Forbes.

Кроме того, основатель Space X стал третьим в мире человеком, которому удалось заработать состояние более 200 млрд долларов. Первенство принадлежит Безосу, вторым стал Арно.